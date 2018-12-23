سرقة منزل تياغو سيلفا خلال مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن منزل الدولي البرازيلي تياغو سيلفا قائد باريس سان جيرمان تعرض للسرقة، أثناء مباراة فريقه أمام نانت في الدوري الفرنسي.

وبحسب الصحيفة، فقد سُرقت من منزل اللاعب مجوهرات غالية، بلغت قيمتها حوالي 600 ألف يورو، فيما أكدت مصادر أخرى أن المجوهرات المسروقة يتجاوز ثمنها مليون يورو.

ورغم أن إدارة باريس سان جيرمان جهزت منازل لاعبيها بوسائل تقنية وأمنية متطورة، لكن ذلك لم يمنع من سرقة منزل الدولي البرازيلي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها لاعب من باريس سان جيرمان للسرقة أثناء المباريات، فقد سبق أن تعرض اللاعب إيريك ماكسيم تشوبو للسرقة أثناء مباراة الفريق أمام ليفربول في دوري الأبطال، وسُرقت من منزله مجوهرات بقيمة 400 ألف يورو، و200 ألف يورو نقدًا.

وحتى على صعيد القارة الأوروبية، فقد تعرض عدة لاعبين للسرقة أثناء المباريات، حيث يستغل اللصوص تواجد الأسرة في الملعب لمساندة اللاعب واهتمام قوات الأمن باللقاء، للسرقة.