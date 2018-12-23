باير ليفركوزن يعيّن بيتر بوش مدربًا له بدلًا من هايكو هيرليش

قال باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم الأحد، إنه أقال مدربه هايكو هيرليش بعد عام ونصف العام مع الفريق وتعاقد مع الهولندي بيتر بوش.

ورحل هيرليش البالغ من العمر 47 عامًا، والذي تولى المسؤولية في 2017 رغم فوز الفريق 3/1 على هيرتا برلين أمس السبت ليقفز للمركز التاسع.

وسبق لبوش تدريب بروسيا دورتموند في العام الماضي بعد فترات مع عدة أندية هولندية من بينها أياكس أمستردام.

وسيتولى بوش المسؤولية في الرابع من يناير عندما يعود الفريق من العطلة الشتوية قبل استئناف الموسم في 18 من الشهر ذاته ووقّع المدرب الهولندي عقدًا حتى 2020.

وقال رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن في بيان: “هايكو هيرليش قدّم لنا لمحات مهمة في العام الماضي بعد موسم صعب وعاد بنا على المستوى الدولي”.

“حتى وقت قريب كنا ملتزمين باستمراره كمدرب وتعديل أوضاع الفريق”.

وأضاف بقوله: “لكن للأسف لا يمكن أن ننكر حقيقة توقف تطور الفريق، نحن في موقف لا يرضينا بعد نهاية نصف الموسم ورأينا أن تغيير المدرب أصبح ضرورة”.

وقاد بوش البالغ من العمر 55 عامًا أياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2017 لكنه خسر أمام مانشستر يونايتد قبل توليه تدريب بروسيا دورتموند.

لكن فترة النتائج السيئة حتى ديسمبر 2017 أدت إلى رحيله في ذلك الشهر.