شاهد.. حكم يجبر مصارعًا على قص شعره قبل النزال (فيديو)

أثار مقطع فيديو لمصارع من نيو جيرسي أجبره حكم النزال على قص شعره، أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف رواد مواقع التواصل الحكم بأنه “عنصري” بعد إجباره المصارع على الاختيار ما بين قص شعره أو خسارة المباراة.

ويظهر مقطع الفيديو سيدة تقص خصلات شعر المصارع أندرو جونسون بعد أن رفض الحكم تركه يرتدي خوذة على رأسه.

ونجح جونسون السيطرة على خصمه والفوز بالمباراة.

ولاحظ الكثيرون من رواد مواقع التواصل أن جونسون أسود اللون وأن إجباره على قص شعره يكشف عن ممارسات عنصرية واضحة تجاه تسريحات شعر السود.

فقال أليكس ميدينا: “هذه لا إنسانية وتحيز ضد السود في الرياضة”.

وأضاف بقوله: “كان يجب على مدربي أندرو جونسون الدفاع عنه وحماية كرامته حتى لو كلفهم ذلك خسارة المباراة”.

وعبر بونجي غواماندا عن هذه المشاعر قائلًا: “لقد خذل الجميع أندرو جونسون، وخاصة مدربه ومن قاموا بقص شعره”.

وقال آخر: “لا يستحق هذا الفريق أن يكون أندرو جونسون من بين أعضائه”، كما أضاف آخر ”كل من سمح بهذا أن يحدث لجونسون فهو جبان”.