ريفر بليت ينتزع برونزية مونديال الأندية برباعية في كاشيما أنتلرز

انتزع فريق ريفر بليت الأرجنتيني، اليوم السبت، الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

وتغلب ريفر بليت على نظيره كاشيما أنتلرز الياباني برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة العالمية.

وتقام في وقت لاحق، اليوم، المباراة النهائية للبطولة، التي ستجمع بين فريقي العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني.

دخل كاشيما أنتلرز اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة؛ في محاولة لإحراز هدف التقدم، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل، إلى أن جاءت الدقيقة 24 لينجح ريفر بليت في إحراز الهدف الأول عن طريق برونو زوكوليني.

وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق الياباني عن التعادل، أضاف ريفر بليت الهدف الثاني عبر غونزالو مارتينيز في الدقيقة 73.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق الأرجنتيني في الدقيقة 88، نفذها رافائيل بوري في الشباك محرزًا الهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين تمكن مارتينيز من تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.