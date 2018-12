طائرة بدون طيار قد تضع فيردر بريمن تحت طائلة القانون

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا بشأن تحليق طائرة بدون طيار “درون” فوق ملعب التدريب الخاص بنادي هوفنهايم تحكم فيها أحد العاملين في نادي فيردر بريمن للتجسس على تدريبات المنافس قبل لقاء الفريقين بيوم واحد في الدوري الألماني.

واعترف النادي الألماني بتسيير طائرة بدون طيار أعلى المقر التدريبي لمنافسه هوفنهايم، يوم الثلاثاء الماضي، قبل لقائهما الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في اليوم التالي؛ لكن بريمن ينفي تحليق الطائرة بهدف التجسس على المنافس.

وكان أحد كشافي فيردر بريمن يجلس على بُعد 500 متر من ملعب التدريب الخاص بهوفنهايم في سيارة مرسيدس E للتحكم في الطائرة، التي ترصد تدريب فريق المدرب يولين ناغيلسمان.

واعترف فرانك باومان، المدير العام للنادي، بأن أحد العاملين في النادي كان يجلس في السيارة ويتحكم في الطائرة؛ لكنه نفى أن يكون ذلك مخالفًا للقانون.

لكن القانون الألماني يجرم تحليق الطائرات بدون طيار أعلى المناطق المأهولة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عقوبة بالغرامة تصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني.

وقال باومان: “أستطيع أن أؤكد أن أحد موظفينا كان هناك. إنه أمر طبيعي في البوندسليغا لمعرفة أكبر قدر ممكن حول المنافس. لقد اكتشفنا بالفعل أشخاصًا يراقبون تدريباتنا من أعلى الأشجار المحيطة أو في أماكن حول ملعب التدريب. أما بشأن تحليق الطائرة بدون طيار فقد تم ذلك دون علمي أو معرفة المدرب فلوريان كوهفيلدت”.

لكن بعدما أنكر في البداية أي معرفة بالطائرة، جاء في بيان على موقع النادي: “فيردر بريمن حلق لفترة وجيزة طائرة بدون طيار يوم الثلاثاء الماضي خلال تدريب هوفنهايم. تم ذلك بعد مناقشة بين الرئيس التنفيذي للنادي ومدرب الفريق كوهفيلدت وموظفي قسم التحليل الفني”.

ثم أضاف باومان في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: “تم إطلاق طائرة بدون طيار لفترة قصيرة، لكنها لم تحلق فوق الملعب الذي كان يتدرب عليه هوفنهايم. لم يكن هناك أي تهديد. تم حل كل شيء مع هوفنهايم”.

“لم نقم بأي شيء غير قانوني. هذا يتعارض مع مبادئ النادي. نعتذر لهوفنهايم إذا كان هذا الحادث قد أثار حفيظتهم. هذا كل ما يجب أن نقوله بشأن هذه المسألة.”

وبحسب ما ورد التقطت الطائرة تدريب هوفنهايم بـ 8 لاعبين في مواجهة مثلهم في الملعب، ورغم ذلك لم يلحظ أي منهم الطائرة التي حلقت فوق الملعب.

وقال هولغر كلييم المتحدث باسم هوفنهايم: “تمت احالة الواقعة الى الشرطة التي بدأت تحقيقاتها بالفعل”.

????️ #Baumann: “We have done nothing illegal. That would go against our club principles. We apologise to Hoffenheim if the incident has unnerved them. This is all we have to say on the matter.”#werder #RBLSVW

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨