الفيفا: عدد قياسي من الجماهير شاهد “أفضل كأس عالم على الإطلاق”

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن عددًا قياسيًا من الجماهير شاهد نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، بلغ أكثر من 3.5 مليار مشاهد، بينما جذبت المباراة النهائية وحدها بين فرنسا وكرواتيا 1.12 مليار مشاهد.

ونشر الفيفا بيانات عن الحضور الجماهيري للبطولة، اليوم، جاء فيها أن الجماهير في كافة أنحاء العالم شاهدت في المنازل دقيقة واحدة على الأقل من التغطية التلفزيونية للبطولة، ليبلغ العدد 3.3 مليار مشاهد تقريبًا، بزيادة قدرها 2.2 بالمئة عن نسخة 2014 في البرازيل.

وأضاف الفيفا أن 3572 مليار مشاهد، أكثر من نصف سكان العالم البالغين من العمر أربعة أعوام فأكثر، شاهدوا جزءًا من التغطية الرسمية للبطولة التي تم بثها على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم بين 14 يونيو حزيران و15 يوليو تموز الماضيين.

كما شاهد 3097 مليونًا آخرين البطولة عبر منصات رقمية أو أماكن عامة للمشاهدين أو في الحانات والمطاعم.

وجاء فوز فرنسا 4-2 على كرواتيا في النهائي، الذي منح اللقب الثاني لفرنسا في البطولة بعد نسخة 1998 على أرضها، كأكثر مباراة مشاهدة في البطولة.

تليها خسارة إنجلترا أمام كرواتيا في قبل النهائي، والمباراة الأخرى في الدور ذاته بين بلجيكا وفرنسا.

وقال فيليب لو فلوك كبير المسؤولين التجاريين في الفيفا: “هذه الأرقام تدعم حقًا ما تردد عن أن نسخة روسيا 2018 كانت الأفضل على الإطلاق، حقيقة أن نصف عدد سكان العالم شاهدوا البطولة لا يعكس فقط الجودة العالية التي تمت بها التغطية على الهواء مباشرة، لكن أيضًا يثبت أن الجماهير في كل مكان تعشق كرة القدم عالية المستوى”.

وبلغ عدد المشاهدين للبطولة في قارة آسيا نحو 1.6 مليار مشاهد، منها 6557 مليون مشاهدة، بنسبة 18.4 بالمائة من إجمالي المشاهدة العالمية، في الصين التي فشلت في بلوغ النهائيات.