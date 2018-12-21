نيمار يثير استغراب العالم بتسريحة شعر جديدة (صور)

كشف النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن تسريحة شعر جديدة وغريبة كالعادة خلال لقاء عائلي مساء الخميس.

وبدا شعر نيمار مختلفًا عن طريقة تصفيف شعره التي ظهر عليها في كأس العالم الأخيرة في روسيا والتي تعرض للانتقادات بسببها.

لكن هذه المرة ظهر بتسريحة تشبه “ذيل الحصان” مع خصلات شقراء ليدخل العام الجديد بشكل مختلف تمامًا بعد غيابه عن المرشحين لجوائز 2018، وقد نشر صورة جديدة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها بشكله الجديد.

أحرز نيمار 16 هدفًا في 19 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، كما صنع ثمانية تمريرات حاسمة.

وقد ساعد هذا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا فريقه في الحفاظ على صدارة الدوري الفرنسي حيث يتفوق باريس سان جيرمان بفارق 10 نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني.

ويبدو أن نيمار قد استقر في باريس سان جيرمان بعد فترة من التشتت في ظل تقارير تتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد تارة وعودته إلى برشلونة تارة أخرى.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في 2017 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو ليرحل عن النادي الكتالوني لكنه لم يحقق مع سان جيرمان سوى البطولات المحلية الفرنسية.