بايرن ميونخ يغلق الباب أمام تشيلسي وتوتنهام بشأن ضم هوملز

أغلق بايرن ميونخ الباب أمام رحيل مدافعه الدولي ماتس هاملز الشهر المقبل وسط تكهنات بأن وكيل أعماله يتفاوض مع قطبي لندن تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

ولا يرتبط هوملز بعلاقات ودية مع الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد للنادي البافاري مع تقارير تزعم عن رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن مارك كوسيك وكيل أعمال هوملز سافر إلى لندن مؤخرًا لمناقشة الانتقال إلى أحد عمالقة البريميرليغ.

ومع ذلك ، فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لن يرحل عن بايرن بعد نفي كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني رغبة بايرن في بيع هوملز.

وقال: “لقد تحدثنا مع ماتس قبل بضعة أيام وسيستمر معنا لنهاية الموسم على الأقل”.

كما أصر المدير الرياضي لنادي البايرن حسن صالح حميدتش على أن المحادثات سارت بشكل جيد مع المدافع ، مضيفًا : “تحدثنا إلى ماتس ، لقد كانت محادثة جيدة. إنه يشعر بالارتياح في ميونخ، وإذا كان اللاعب لا يلعب دائمًا، فمن الواضح أن هناك مناقشات، أراد ماتس التحدث إلينا، شرحنا وجهة نظرنا له وشرح وجهة نظره، أعتقد أننا وصلنا إلى حل وسط”.

ولا يزال يتبقى في عقد هوملز مع بايرن عامان ويستعد لقيادة الفريق أمام اينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل في آخر مباريات البوندسليغا قبل العطلة الشتوية.