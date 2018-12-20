الصراع يشتد بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند مع اقتراب العطلة الشتوية

قبل أسابيع قليلة فقط بدا بروسيا دورتموند لا يُقهر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بينما كان بايرن ميونخ حامل اللقب يقبع في المركز السادس وبعيدًا عن سباق اللقب فيما يبدو.

لكن مع اقتراب آخر جولة من المباريات هذا العام قبل العطلة الشتوية، قد يقلص بايرن ميونخ المتجدد الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر إذا فاز خارج الديار على “أينتراخت فرانكفورت” بعد غدٍ السبت.

وفاز الفريق البافاري، الذي هزم لايبزيغ 1/0 أمس الأربعاء، بمبارياته الأربع السابقة في الدوري، وأصبح متساويًا الآن برصيد 33 نقطة مع بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني، ويتصدر بروسيا دورتموند، الذي مُنِيَ بخسارته الأولى هذا الموسم في الدوري يوم الثلاثاء، الترتيب برصيد 39 نقطة.

وأبلغ نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ الصحفيين، قائلًا:”استخدمنا الفرصة التي هيأها لنا بروسيا دورتموند لنقلّص الفارق”.

وأضاف قبل أول مواجهة له في الدوري ضد ناديه السابق:”أظهرنا رغبة في الفوز أمام لايبزيغ، والآن علينا استخدام كل طاقتنا يوم السبت للحصول على النقاط الثلاث في (فرانكفورت)”.

ويمتلك كوفاتش كل الحق بأن يكون مليئًا بهذه الثقة بالنظر إلى أنه كان قريبًا من الرحيل في وقت سابق هذا الموسم عندما كان بايرن ميونخ يعاني من تراجع في المستوى.

ويأمل بايرن ميونخ في الاقتراب أكثر من الصدارة مع مواجهة بروسيا دورتموند لبروسيا مونشنغلادباخ المتألق غدًا الجمعة.

وقال كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ:”من المهم استغلال هذه الفرص (هزيمة بروسيا دورتموند)، وما زالت النقاط الـ 6 فجوة كبيرة، لكن المهم هو النقاط التي قد نحصل عليها في فرانكفورت”.

ويواجه كوفاتش بعض القلق مع تعرض الجناحين كينغسلي كومان، وسيرج جنابري، للإصابة في مباراة الأربعاء، بينما لا تزال مشاركة المدافع المصاب جيروم بواتنغ في لقاء السبت محل شك.

وغادر جنابري الملعب متأثرًا بإصابة في العضلات بعد 28 دقيقة.

وقال كوفاتش:”سنرى ما ستظهره الفحوص بشأن سيرج، وأتمنى ألا يكون هناك أي شيء تضرر في العضلات”.

وتسببت هزيمة بروسيا دورتموند المفاجئة أمام فورتونا دوسلدورف الوافد الجديد في هزّة للمتصدر الذي يكاد لا يمتلك أي مدافعين لمباراته ضد بروسيا مونشنغلادباخ.

ولا يعد تسجيل الأهداف مشكلة بالنسبة لبروسيا دورتموند هذا الموسم.

لكن بروسيا مونشنغلادباخ فعّال بالقدر نفسه تقريبًا في الأمام، إذ يمتلك ثاني أقوى هجوم في الدوري، ويغيب عن بروسيا دورتموند ثلاثي الدفاع: مانويل أكانغي، وعبده ديالو، ودان-أكسل زاجادو، بسبب الإصابة.

ويتدرب أموس بيبر مدافع فريق تحت 23 عامًا مع الفريق الأول منذ أمس الأربعاء، لكن المدرب لوسيان فافر لم يقرر بعد من سيلعب في الخط الخلفي.

وقال فافر:”بيبر أحد الخيارات، لكننا ما زلنا نفكر في الأمر بأكمله، ولا يمكنني أن أقول لكم الآن كيف سنلعب”.

وأضاف متحدثًا عن الهزيمة:”كانت قادمة، إنها مجرد مباراة، وعلينا التفكير الآن فقط في لقاء الجمعة، فنحن نكره الهزيمة”.