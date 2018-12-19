استقالة فيتالي موتكو من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم

قال الاتحاد الروسي لكرة القدم، إن رئيسه فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، وهو مسؤول رياضي تورط في مزاعم منشطات برعاية الدولة، استقال من منصبه اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من القرارات في الفترة الأخيرة قلصت تدخل موتكو الرسمي في الرياضة الروسية، مع مواجهة الدولة لتدقيق إضافي إزاء فضيحة المنشطات.

وكتب إيغور لبيديف، عضو اللجنة التنفيذية، في حسابه على تويتر، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم سينتخب رئيسًا جديدًا في 22 فبراير شباط، وسيشغل سيرجي بريادكين، نائب رئيس الاتحاد ورئيس رابطة الدوري الروسي الممتاز، المنصب حتى ذلك الوقت.

وكان موتكو، الذي قاد الرياضة الروسية في ذروة فضيحة المنشطات، قد ترك منصبه مؤقتًا كرئيس للاتحاد الروسي العام الماضي، بعد أن أوقفته اللجنة الأولمبية الدولية؛ بسبب مزاعم حول برنامج للمنشطات برعاية الدولة في أولمبياد سوتشي 2014.

ونفت روسيا هذه المزاعم، وطعن موتكو على قرار اللجنة الأولمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ولم تحدد المحكمة الرياضية بعد موعدًا لجلسة استماع.

وشغل موتكو منصب وزير الرياضة الروسي من 2008 إلى 2016، وأصبح بعد ذلك نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الرياضة، وفي مايو آيار، قبل شهر واحد من انطلاق كأس العالم، أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون البناء.

كما استقال موتكو من رئاسة اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم قبل ستة أشهر على انطلاق النهائيات.

ودافع الرئيس فلاديمير بوتين بشدة عن موتكو، وقال إن من المستحيل إقالته بعدما أصبح هدفًا لهجمات ظالمة متعلقة بفضيحة المنشطات.

ورغم انسحابه تدريجيًا من التدخل الرسمي في الرياضة الروسية، بقي موتكو قريبًا من الساحة.

وحضر مباريات كأس العالم وظهر في مرات عديدة في معسكر المنتخب الروسي التدريبي، وقابل سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في موسكو خلال البطولة.

وعندما سألته “رويترز” عن الصفة التي يحضر بها إحدى حصص منتخب روسيا التدريبية خلال كأس العالم في يونيو حزيران، قال موتكو “بصفتي شخصًا”.