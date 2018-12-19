جماهير باريس سان جيرمان تهاجم رابيو بعد الفوز على أورليان

حملت جماهير باريس سان جيرمان خلال لقاء أورليان في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الفرنسية لافتة ضد لاعب الفريق الفرنسي أدريان رابيو، الذي رفض تمديد عقده مع الفريق وفضل الرحيل في صفقة انتقال حر.

ولم يكن اللاعب حاضرًا في فوز فريقه الصعب 2-1، لكن جماهير باريس سان جيرمان حملت لافتات كتبت عليها: “رابيو ارحل لسنا في حاجة إليك”.

ومنعت قوات الأمن الجماهير من حمل اللافتة، لكنهم عادوا وحملوها حين جاء اللاعبون لتحيتهم مع نهاية المباراة.

وأكد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أنه يحترم قرار الإدارة بشأن اللاعب عبر إبعاده عن تشكيلة الفريق؛ بسبب عدم احترامه للفريق خلال مفاوضات تمديد عقده.

وأحرز سان جيرمان، بطل الكأس ثماني مرات، لقب كأس الرابطة بشكل منتظم منذ 2014، وعزز مسيرته بالفوز الـ21 دون هزائم في ظل بحثه عن لقبه السادس على التوالي وتعزيز رقمه القياسي.

وكان نادي برشلونة نفى كل الأخبار التي تحدثت عن توصله لاتفاق مع اللاعب يقضي بضمه في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، مؤكدًا أنه فاوض باريس سان جيرمان في الصيف الماضي وقدم لهم عرضًا رفضوه.

وأكد برشلونة، أنه احترم قرار الفريق الباريسي، ولم يتحدث مع اللاعب نهائيًّا طيلة المدة الماضية.

وتشير عدة تقارير لرغبة اللاعب في اللعب لبرشلونة، كما تلقى عروضًا من يوفنتوس وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.