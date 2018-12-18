إعادة انتخاب أولي هونيس رئيسًا لبايرن ميونخ

أُعيد انتخاب أولي هونيس رئيسًا لمجلس الإشراف والمراقبة على نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الجديد.

وأعلن النادي البافاري أن إعادة انتخاب هونيس رئيسًا جاءت بالإجماع.

من جانبه، قال كارل هاينز رومينيجيه، رئيس مجلس إدارة النادي (الرئيس التنفيذي): “نحن سعداء للغاية بوجود مجلس إشرافي كهذا من العيار الثقيل”.

وكان قد أعيد، أمس الإثنين، انتخاب مجلس الإشراف بنادي بايرن ميونخ لمدة أربعة أعوام مقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هونيس جرى تعيينه مرة أخرى على رأس المجلس التنفيذي المكون من تسعة أعضاء منذ فبراير 2017، وتنتهي فترة رئاسته للنادي في تشرين/ نوفمبر 2019.

وكان هونيس جمع بين منصبي القيادة في النادي البافاري (الإشرافي والتنفيذي) خلال فترته الأولى كرئيس، في الفترة بين 2009 حتى 2014.