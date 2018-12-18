الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الجامبي لكرة القدم أربع سنوات بسبب الفساد

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، إنه قرر إيقاف سيدي كينتيه الرئيس السابق للاتحاد الجامبي عن كل الأنشطة المتعلقة باللعبة لمدة أربع سنوات؛ بعد إدانته بالرشوة والفساد.

كما فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها 200 ألف دولار على كينتيه؛ بسبب انتهاك ميثاق القيم الخاص بالفيفا بشأن الرشوة والفساد، وتقديم وقبول هدايا ومنافع أخرى.

وورد اسم كينتيه في تحقيق عام 2014، أجراه مايكل جارسيا ممثل الادعاء في لجنة القيم بالفيفا في ذلك الوقت، في حصوله على هدايا نقدية من القطري محمد بن همام المرشح السابق لرئاسة الفيفا.

وكان بن همام يسعى للإطاحة بالسويسري سيب بلاتر من رئاسة الفيفا في 2011، لكن تم منعه من المشاركة في الانتخابات في اللحظات الأخيرة؛ بعد اتهامه بتقديم حوافز للناخبين.