رسميًا.. إيران تقرر بيع ناديي بيروزي واستقلال للقطاع الخاص

صوت مجلس الوزراء الإيراني (الحكومة) اليوم الأحد، على بيع ناديي بيروزي واستقلال، أهم ناديين في الدوري الإيراني لكرة القدم للقطاع الخاص، في ظل أزمة مالية تعاني منها الأندية الإيرانية.

وقال موقع الرئاسة الإيرانية “دولت”، إن “مجلس الوزراء وافق اليوم في جلسته التي عقدها برئاسة الرئيس حسن روحاني، على بيع ناديي بيروزي واستقلال للقطاع الخاص”.

بدوره، قال وزير الشباب والرياضة الإيراني “مسعود سلطاني فر”، لوكالة أنباء “تسنيم” عقب اجتماع مجلس الوزراء، “إن التصويت على قرار بيع ناديي بيروزي واستقلال للقطاع الخاص جاء بعد اقتراح تقدمت به وزارة الشباب والرياضة”.

وأضاف “وفقًا لقرار مجلس الوزراء، فإن وكالة الخصخصة التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ستنفذ جميع مراحل التقييم، والتسعير، وتحديد شروط وإجراءات التنازل لمقدمي الطلبات لشراء ناديي بيروزي واستقلال”.

ويعد ناديا بيروزي وغريمه استقلال من أهم الأندية وأنجحها تحقيقًا للبطولات على المستوى المحلي والآسيوي.

وتواجه أغلب الأندية الإيرانية لكرة القدم أزمات مالية اضطر بعضها إلى عدم تجديد العقود مع اللاعبين الأجانب بسبب قلة الأموال بالعملات الأجنبية؛ بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران التي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي.