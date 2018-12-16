قبل رحيله.. البرتغالي بيبي يدفع أجور بعض العاملين في فريق بشكتاش التركي

ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن فريق بشكتاش يعاني أزمة مالية خانقة دفعته للتفكير في التخلص من بعض اللاعبين الذين يملكون أجورًا عالية، وبدأ فعليًا الخطوة من خلال فسخ عقد المدافع البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد السابق.

واتفق بيبي مع إدارة الفريق التركي على فسخ عقده وسيصبح لاعبًا حرًا لينتقل لفريق جديد في الشتاء المقبل، وربطته عدة تقارير إعلامية ببرشلونة وبعض فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي خطوة إنسانية من النجم البرتغالي قام بدفع أجور بعض العاملين في الفريق والذين يعانون من تأخر أجورهم مثل الطهاة والمسؤولين عن الملعب.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن اتفاق بيبي وبشكتاش ليس رسميًا، وحال تنفيذه فإن لاعب ريال مدريد السابق سيكون متاحًا لعقد صفقة انتقال حر مع فريق آخر.

وشارك بيبي هذا الموسم في 17 لقاء وسجل 5 أهداف، 3 منها في الدوري التركي واثنان في الدوري الأوروبي، ومنذ انتقاله في صفقة حرة للفريق التركي صيف 2017 شارك في 52 لقاء وسجل 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، مما يؤكد على كون المدافع البرتغالي البالغ من العمر 35 عامًا لا زال يتمتع بإمكانيات جيدة.