مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. كل ما تريد معرفته عن صراع مورينيو ويورغن كلوب؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد ومضيفه ليفربول في الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

ولا شك أن المباراة تحمل عنوانًا بارزًا بالصراع التكتيكي المنتظر من الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي ملامح مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول في كلاسيكو إنجليزي مثير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستُبث على قناة “BeinSports HD2″، بصوت الملعق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وسجل “الريد ديفلز” 28 هدفًا واستقبل 26 هدفًا ويعد الفرنسي أنتوني مارسيال هداف الفريق.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، وسجل الريدز 34 هدفًا واستقبلوا 6 أهداف، ويبقى المصري محمد صلاح هداف الفريق.

ورطة مورينيو

يعيش مورينيو ورطة حقيقية بسبب تراجع نتائجه هذا الموسم بشكل واضح والابتعاد بعض الشيء عن دائرة المنافسة.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في لقاء ليفربول كل من ماركوس روخو وأليكسيس سانشيز وفيكتور ليندلوف.

ويعتمد مورينيو على طريقة 4-2-3-1 ولكن المدرب البرتغالي يعمل ألف حساب للنجم المصري محمد صلاح، خاصة أن مورينيو من أتى بصلاح للدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي تشيلسي.

ويراهن مورينيو على حارسه الإسباني دافيد دي خيا وأمامه الرباعي كريس سمولينغ وفيل جونز وأشلي يونغ ولوك شاو أو ماتيو دراميان الذي نجح في إبطال خطورة صلاح في مواجهة سابقة أمام ليفربول.

يعتمد مورينيو على بول بوغبا أو أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش ومروان فيلايني قلب الوسط مع الجناحين أنتوني مارسيال أو ماركوس راشفورد وجيسي لينغارد خلف المهاجم روميلو لوكاكو.

أسلحة ليفربول

يعول كلوب على أداء ليفربول الجماعي والمهاري مع فرديات بعض لاعبيه وارتفاع المعنويات بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعتمد كلوب على طريقته 4-3-3 في غياب جوزيف غوميز وجويل ماتيب وأليكس تشامبرلين.

ويراهن كلوب على الحارس المتألق اليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت ارنولد واندري روبرتسون للدفاع.

ويعتمد كلوب في الوسط على جورجينهو فاينالدوم وجوردان هندرسون ونابي كيتا مع مثلث الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

محمد صلاح

من جانبه، قال البرتغالي جوزيه مورينيو، إن إيقاف خطورة صلاح ستكون المهمة الرئيسية للاعبيه في مباراة اليوم على ملعب أنفيلد.

وأضاف مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، اليوم الأحد: “لقد تطور محمد صلاح كثيرًا مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نادي تشيلسي، كان محمد صلاح في السابق فتى هشًا سريع الانفعال، ولكنه الآن أصبح رجلاً قويًا.. إنه السلاح النووي في صفوف ليفربول”.

وتابع: “أتذكر أنني أشركته عندما كنت مدربًا لتشيلسي أمام توتنهام ومانشستر سيتي في مباراتين خارج ملعبنا، ولكن الأمر كان صعبًا للغاية عليه، الآن إنه يلعب في أي مكان وضد أي فريق، يستطيع الآن أن ينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد.. إنه لاعب رائع، نجح في اكتساب خبرات كبيرة في إيطاليا قبل عودته إلى البريمييرليغ”.

ويلتقي مساء اليوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، في المرحلة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويدخل الريدز المباراة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي استعاد الصدارة بفوزه أمس على إيفرتون 3-1، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة.