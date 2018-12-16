بافون نجم بوكاجونيورز على أعتاب الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن فريق آرسنال بدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم بوكاجونيورز الدولي الأرجنتيني كريستيان بافون، والذي يحاول الفريق التعاقد معه منذ مشاركته في مونديال روسيا برفقة المنتخب الأرجنتيني.

وحسب الصحيفة البريطانية فوكلاء اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا تلقوا عدة عروض من أندية أوروبية كبرى لضم موكلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويكلف اللاعب آرسنال 40 مليون جنيه إسترليني، ويعتقد الإسباني أوناي إيمري أن بافون بإمكانه تقديم الإضافة الهجومية للفريق بسبب سرعته وقدرته على اللعب في عدة مراكز.

وينافس آرسنال جاره فولهام، الذي بدوره حسب الصحيفة، استفسر عن اللاعب لكنَّه لم يقدّم أيّ عرض للفريق الأرجنتيني.

ويطالب بوكاجونيورز بمبلغ قريب من الذي قدَّمه آرسنال، وهو ما قد يسرع من حظوظ الفريق اللندني في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني.