بايرن ميونيخ يكتسح هانوفر ويصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

حقق فريق بايرن ميونيخ، انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، واكتسح مضيفه هانوفر برباعية نظيفة في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة المحلية.

أنهى البايرن الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد، أحرزهما جوشوا كيميج والنمساوي ديفيد ألابا في الدقيقتين 2 و29.

وفي الوقت الذي بحث فيه هانوفر عن تقليص النتيجة، أحرز البايرن الهدفين الثالث والرابع عن طريق سيرج جنابري والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقتين 53 و62.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز شتوتجارت على هيرتا برلين بهدفين لهدف، و فورتونا دوسلدورف على فرايبورغ بثنائية نظيفة، بينما تعادل أوجسبورغ مع شالكه بهدف لكل منهما، هوفنهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ سلبيًا.

بذلك، ارتفع رصيد البافاري إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما تجمد رصيد هانوفر عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.