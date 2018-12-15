بوكا جونيورز ينفصل عن مدربه جييرمو سكيلوتو بعد خسارة نهائي كأس ليبرتادوريس

أعلن العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز انفصاله عن مدربه جييرمو باروس سكيلوتو، بعد أقل من أسبوع واحد على خسارة نهائي كأس ليبرتادوريس أمام غريمه المحلي التقليدي ريفر بليت.

وخسر بوكا جونيورز 1/3 بعد وقت إضافي في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس في مدريد، ليتفوق ريفر بليت 5/3 في مجموع المباراتين في أول نهائي بين الغريمين في هذه المسابقة القارية الشهيرة.

وتأجلت مباراة الإياب مرتين، قبل نقلها إلى إسبانيا؛ بسبب أعمال عنف من مشجعي ريفر بليت في بوينس آيرس.

وقال دانييل أنخيليتشي رئيس بوكا جونيورز في مؤتمر صحفي: “أفضل شيء لبوكا أن يبدأ العام بإجراء تغيير والبحث عن جهاز تدريبي جديد والبدء من نقطة الصفر”.

وقضى سكيلوتو، الذي كان عقده ينتهي في 31 ديسمبر، أغلب مسيرته في بوكا جونيورز، بتمثيله على مدار 16 عامًا، وأحرز كأس ليبرتادوريس 3 مرات وسجل 86 هدفًا.

وقال المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عامًا: “رغم عدم الفوز بكأس ليبرتادوريس فإني أرحل في سلام وأدرك أني بذلت قصارى جهدي في الملعب. هذا أفضل قرار تم اتخاذه”.

وتحت قيادة سكيلوتو فاز بوكا جونيورز بالدوري الأرجنتيني في آخر موسمين، بينما يحتل حاليًا المركز السادس في المسابقة.