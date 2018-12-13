خورخي سامباولي مدربًا لسانتوس البرازيلي

أعلن سانتوس المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس أن خورخي سامباولي المدرب السابق لمنتخبي تشيلي والأرجنتين سيعود لتدريب الأندية بتوليه مسؤولية الفريق العام المقبل.

وأضاف النادي في بيان مقتضب بقوله: “وقّع سانتوس وخورخي سامباولي على اتفاق لتولي تدريب الفريق في 2019” مضيفًا أن بعض التفاصيل لم يتم حسمها بعد.

وأعاد الاتفاق سامباولي لعالم التدريب بعد أن كانت آخر مهمة له هي تولي تدريب منتخب الأرجنتين.

وترك المدرب، البالغ من العمر 58 عامًا، المنصب عقب مسيرة سيئة في كأس العالم 2018 حيث فازت الأرجنتين في مباراة واحدة وخرجت من دور الـ 16.

وكان أكبر إنجاز لسامباولي في مسيرته التدريبية هو قيادة تشيلي لأول ألقابها على الإطلاق في كأس كوبا أمريكا في 2015، وعمل سامباولي مع أندية في بيرو والإكوادور وتشيلي وإسبانيا حيث تولى تدريب إشبيلية.