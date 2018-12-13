استمرار تأجيل المباريات في فرنسا بسبب احتجاجات “السترات الصفراء”

تم تأجيل مباراتي أميان-أنجيه، المقرر لها غدًا السبت، وغانغون-رين (الأحد)؛ بسبب نقص عناصر الأمن، وبذلك تصل المباريات المؤجلة بالدوري الفرنسي إلى 5؛ بسبب احتجاجات “السترات الصفراء” والمخاوف من حدوث هجمات إرهابية داخل البلاد.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم في فرنسا عن قرار تأجيل هاتين المباراتين، بعد ساعات قليلة من إعلان تأجيل مباراة مارسيليا وبوردو التي كان مقررًا إقامتها الأحد المقبل.

وأمس، صدر قرار تأجيل مباريات نيس-سانت إتيان (التي كان مقررًا لها اليوم) ونانت-مونبلييه وكاين-تولوز (المقرر لهما غدًا السبت).

وسيتعين على رابطة دوري المحترفين تحديد مواعيد هذه المباريات، بالإضافة إلى اللقاءات الستة المؤجلة من الأسبوع الماضي؛ بسبب “السترات الصفراء”.