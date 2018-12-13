دي يونغ يتحدث عن مستقبله خارج أياكس

كشف الهولندي فراني دي يونغ، نجم وسط نادي أياكس أمستردام، حقيقة رحيله عن ناديه، خلال الفترة المقبلة.

وقال دي يونغ، في تصريحات لموقع Voetbalzone الهولندي، اليوم الخميس، إنه لم يحدد حتى الآن وجهته المستقبلية خارج أياكس، في ظل التقارير التي أشارت إلى أنه سينتقل بالفعل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وترغب أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات دي يونغ، البالغ من العمر 21 عامًا، بعد أن جذب الأنظار إليه بشدة في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد دي يونغ مع أياكس في صيف 2022.

وشارك أياكس في المباراة الملحمية التي جمعت أياكس مع بايرن ميونيخ الألماني، مساء أمس الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وتأهل الفريقان إلى دور الـ16 للمسابقة، إذ احتل بايرن قمة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، وحلّ أياكس ثانيًا برصيد 12 نقطة.

ووصف دي يونغ مباراة فريقه أمام بايرن بأنها كانت مجنونة حتى صافرة النهاية.

وقال إن أياكس كان بإمكانه الفوز بالمباراة، رغم أن الأداء في الشوط الأول لم يكن جيدًا على الإطلاق، إلا أنه تحسن كثيرًا في الشوط الثاني.

وأشار إلى أن أياكس تأثر بطرد لاعبه ماكسيمليان ووبر في الدقيقة 67، ما عرّضه لضغط رهيب من بايرن، إلا أن طرد توماس مولر في الدقيقة 75 أعاد التوازن للمباراة مرة أخرى، قبل أن تنتهي بتعادل مثير.