تعرف على التقنية التي غيّرت وجه كرة القدم‎ (فيديو)

بعد النجاح الكبير في مونديال روسيا، سوف تتم الاستعانة بتقنية (VAR) في البطولات الأوروبية، والتي صُمّمت للمساعدة في منع أخطاء الحكام التي تغير منحى المباريات، كلمسة مارادونا الشهيرة في كأس العالم عام 1986.

آلية عمل الفار تتم بتواصل حكم الملعب مع حكم الفيديو المساعد الذي يشاهد المباراة عبر شاشات من داخل أو خارج الملعب بهدف إعادة اللقطة المشكوك بأمرها.

ويتم استخدام التقنية في القرارات التي تتعلق بالأهداف، ركلات الجزاء، الطرد، والمخالفات، حيث يتواصل حكم الملعب وحكم الفيديو المساعد في الحالات الجدلية، وعندها يقرر حكم الملعب الأخذ بنتيجة حكم الفيديو أو يطلب مشاهدة اللقطة بنفسه لإصدار قراره، ويكون ذلك عن طريق الإشارة بيديه على شكل مستطيل والجري نحو الشاشة التي تظهر فيديو الإعادة.

استخدمت تقنية الفيديو في الأحداث الرياضية كالروغبي وكرة القدم الأمريكية منذ عام 2007. واستخدمت التقنية أيضًا في رياضتي كرة الريشة والتنس عندما تم استخدام نظام الكمبيوتر المعقد “هوك آي” عام 2011

وفي كرة القدم، طُبقت تقنية الفار في الدوريات الإسبانية والفرنسية في موسم 2018-2019 بعد تطبيقها في الدوري الألماني والإيطالي.