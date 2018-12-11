بعد 3 أشهر فقط.. أولمبياكوس اليوناني يفسخ التعاقد مع يايا توريه

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني اليوم الثلاثاء، فسخ التعاقد مع لاعب كرة القدم الإيفواري يايا توريه بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي في بيان: “تم الاتفاق مع توريه على إنهاء التعاقد بشكل ودي، بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بذلك”.

وأضاف أن “باب النادي سيظل مفتوحًا أمام توريه في أي وقت”.

وانضم توريه إلى صفوف أولمبياكوس قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي منذ ثلاثة أشهر، ليلعب ضمن صفوفه في الفترة الأخيرة.

ولعب يايا توريه بقميص أولمبياكوس هذا الموسم خمس مباريات فقط، لم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف.