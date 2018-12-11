بول جاسكوين لاعب إنجلترا السابق ينفي اتهام الاعتداء الجنسي

نفى بول جاسكوين، لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق، اليوم الثلاثاء، اتهام الاعتداء الجنسي في إحدى محطات القطارات، وسيمثل أمام محكمة في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2019.

وتم القبض على جاسكوين (51 عامًا)، لاعب توتنهام ونيوكاسل يونايتد ولاتسيو السابق، في محطة قطارات درهام في شمال إنجلترا، في أغسطس/ آب، قبل أن يُطلق سراحه في وقت لاحق مع مواصلة الشرطة التحقيق في الواقعة.

ومثل جاسكوين، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة بيترلي ونفى التهمة الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي عن طريق اللمس.

وستعقد جلسة استماع، في يناير/ كانون الثاني المقبل، أمام دائرة قضائية أعلى لسماع شهادة جاسكوين.

وشارك جاسكوين، الذي خضع للعلاج من إدمان الخمر والمخدرات مرارًا، مع المنتخب الإنجليزي في 57 مباراة في الفترة من عام 1988 وحتى عام 1998.