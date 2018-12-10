جون سينا يكشف عن رسالته الخاصة لدعم رومان رينز

كشف أسطورة WWE، جون سينا، عن أنه أجرى اتصالًا برومان رينز، فور إعلان بطل العالم السابق عن إصابته بمرض سرطان الدم (اللوكيميا).

وفوجئ عالم مصارعة المحترفين WWE في شهر أكتوبر الماضي بإعلان رينز، البالغ من العمر 33 عامًا، بأن المرض اللعين ارتد له للمرة الثانية وأنه سيتخلى عن لقبه من أجل معاودة العلاج.

وسارع مئات من المصارعين والرياضيين والجماهير إلى تقديم دعمهم لرينز واسمه الحقيقي جو أنوازي، لكن جون سينا بطل العالم 16 مرة تأخر بعض الوقت في إظهار دعمه له.

وقال جون سينا البالغ من العمر 41 عامًا، لأحد البرامج التلفزيونية: “لقد أرسلت له رسالة دعم ومساندة في نفس يوم إعلانه عن مرضه. نحن جميعًا نحبه لما فعله. ونحترم حقيقة أنه يعتني بصحته”.

وأضاف: “سألته في رسالتي ما إذا كان بحاجة لأي مساعدة في أي شيء، وفي حال احتاج شيئًا سيعرف أين يجدني. أنا أعرف جو جيدًا ولا أتوقع أبدًا أن يتصل بأي شخص ويطلب منه مساعدة، لكن إذا فعل، أعتقد أن لدينا تفاهمًا متبادلًا يسمح له بذلك”.

وابتعد جون سينا عن المصارعة لانشغاله بتصوير أحدث أفلام في هوليوود، لكنه سيعود في بوكسينغ داي في نيويورك وعرض راو في السابع من يناير المقبل في أورلاندو، فلوريدا.