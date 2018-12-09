بروسيا مونشنغلادباخ يستعيد المركز الثاني من بايرن ميونخ في الدوري الألماني

أحرز بروسيا مونشنغلادباخ 3 أهداف في غضون 15 دقيقة لينتصر 3/0 على ضيفه شتوتغارت، اليوم الأحد، ويستعيد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه الرابع في آخر 5 مباريات.

وسجل رفائيل وفلوريان نويهاوس هدفين في الدقيقتين 69 و77 ليمهدا الطريق أمام بروسيا مونشنغلادباخ قبل أن يهز الفرنسي بنيامين بافارد الفائز بكأس العالم شباك فريقه شتوتغارت قبل 6 دقائق من النهاية.

وهذا هو الفوز العاشر على التوالي لبروسيا مونشنغلادباخ على أرضه.

وأهدر صاحب الأرض العديد من الفرص قبل أن يدب البديل رفائيل الحياة في هجوم فريقه ويفتتح التسجيل.

وعاد بروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز الثاني متأخرًا بـ 7 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر الذي تغلب 2/1 على مستضيفه شالكة في قمة إقليم الرور أمس السبت.

ويأتي بايرن ميونخ حامل اللقب والذي انتصر 3/0 على نورمبرغ أمس السبت في المركز الثالث برصيد 27 نقطة متأخرًا بنقطتين عن بروسيا مونشنغلادباخ.