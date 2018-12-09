فرينكي دي يونغ يعلق على أنباء انتقاله إلى باريس سان جيرمان

علّق اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم أياكس أمستردام، على التقارير التي قالت إنه اتفق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الانتقال إليه الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

ونقلت شبكة “فوكس سبورتس” عن دي يونغ قوله: “في الأيام الأخيرة لاحظت اهتمام الأندية الأوروبية، وأدرك أن الكثير من العيون موجهة نحوي، ولكن أعتقد أن 75 مليون يورو مبلغ كبير من المال، أحاول أن أتعامل بشكل طبيعي”.

وأضاف: “لا يوجد قرار ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن، لست مستعدًا لاتخاذ قرار في الوقت الحالي، لن أنتقل بأي شكل من الأشكال في سوق الانتقالات الشتوية”.

ويتردد أن أندية برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان تسعى للتعاقد مع دي يونغ الذي يبلغ من العمر 21 عامًا.

وشارك دي يونغ في 23 مباراة الموسم الحالي مع أياكس أمستردام، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفًا، علمًا أن عقده مع النادي الهولندي يمتد حتى العام 2022.

ونفى باريس سان جيرمان أمس السبت، ما تردد عن موافقته على دفع 70 مليون يورو للحصول على خدمات فرينكي دي يونغ.