رفض طعن بوكا جونيورز بإلغاء نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربليت واحتسابه لصالحه

تم رفض محاولة اللحظات الأخيرة من بوكا جونيورز بإلغاء نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية أمام ريفر بليت واحتساب النتيجة لصالحه وذلك بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي، اليوم السبت، بذلك وهو ما يمهد الطريق لإقامة المباراة الحاسمة في مدريد.

وتقدم بوكا بالتماس إلى أعلى محكمة رياضية، أمس الجمعة، عقب رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) دفوعه بأن ريفر بليت يجب أن يتم استبعاده من البطولة القارية المناظرة لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف بيان صادر عن محكمة التحكيم الرياضي: “رفضت محكمة التحكيم طلبًا عاجلًا لاتخاذ إجراءات مؤقتة عقب الالتماس الذي تقدم به بوكا جونيورز أمس، والذي يطلب من خلاله إلغاء مباراة الإياب في نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم”.

وذكرت المحكمة أنها ستستمع رغم ذلك للدفوع التي وردت في الطعن الخاص ببوكا في موعد سيتم تحديده لاحقًا.

وتعادل بوكا وريفر 2-2 في مباراة الذهاب بالنهائي والتي أقيمت يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن مباراة الإياب التي كانت مقررة على استاد مونومنتال الخاص بريفر تأجلت عقب إصابة مجموعة من لاعبي بوكا عندما تعرضت حافلتهم للهجوم من قبل جماهير ريفر مع اقترابها من ملعب اللقاء.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب على استاد سانتياغو برنابيو، التابع لريال مدريد، غدًا الأحد.