تأجيل مباريات الجولة الـ17 للدوري الفرنسي بسبب احتجاجات “السترات الصفراء”

تأجلت 6 مباريات من الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الفرنسي (الليغ آ) بسبب تزامنها مع مظاهرات يوم غدٍ السبت، والتي دعت لها حركة حركة “السترات الصفراء” لتتم إقامتها في 15 و16 يناير المقبل.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم للمحترفين اليوم الجمعة، أن مباراتي موناكو مع نيس، وسانت إتيان مع مارسيليا، سيتم خوضهما في 16 يناير المقبل دون تحديد التوقيت.

أما لقاءات: باريس سان جيرمان مع مونبلييه، وأنجيه مع بوردو، ونيم مع نانت، وتولوز مع ليون، فستُلعب إما في الـ15 أو الـ16 من الشهر المقبل.

ووفقًا للبيان، سيتم تحديد الموعد بعد مناقشة هذا الأمر مع قنوات البث الرسمية للدوري الفرنسي.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، فقد كان وراء قرار تأجيل المباريات رغبة السلطات بتعبئة قوى النظام على مستوى الجمهورية لمواجهة احتجاجات يوم غدٍ السبت التي دعت إليها “السترات الصفراء” والتي يُخشى أن تتحول إلى مشاحنات، ومشاكل في النظام العام.