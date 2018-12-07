مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت.. 4 آلاف عنصر أمني لتأمين نهائي كأس ليبرتادوريس

يعتزم ما يزيد عن 4 آلاف عنصر أمني تأمين مباراة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام مواطنه ريفر بليت المرتقبة بعد غد الأحد، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد.

وأعلن مفوض الحكومة المحلية في منطقة مدريد، خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس، في مؤتمر صحفي عن خطة تأمين اللقاء الكروي.

وجاء الإعلان عقب انتهاء الاجتماع التحضيري الأخير المخصص لضمان الأمن والسلامة قبل وخلال وبعد المباراة في مدريد.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام مواجهة إياب النهائي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على ملعب مونومنتال معقل ريفر بليت، لولا تعرّض حافلة بوكا للاعتداء من قبل مشجعي الخصم أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة قبل أن يقرر “الكونميبول” تأجيله مرة أخرى لأجل غير مسمى.

وبعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز برئيسي الناديين في العاصمة الباراغويانية أسونثيون، تقرّر إقامة اللقاء مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب “لا بومبونيرا” معقل بوكا.

وفي نفس السياق حددت السلطات الإسبانية لجماهير بوكاجونيورز ساحة ساحة بورتا ديل سول للاحتفال في حال فوز فريقهم بلقب كأس ليبيرتادوريس ، فيما حددت ساحة ” كولون ” لجماهير ريفربليت للاحتفال بفوز فريقهم باللقب .

وغيرت سلطات العاصمة الإسبانية المكانين السابقين للاحتفال لكونهما كانا قريبان من بعضهما البعض وقد تحدث مواجهات بين جماهير الفريقين.

وحسب السلطات الأمنية الإسبانية ورغم المراقبة المشددة على الجماهير التي سافرت لمدريد فهناك ما بين 400 و500 مشجع يصنف في خانة الخطرين متواجدين في مدريد وسيكون على قوات الأمن مراقبتهم بشكل خاص.

وسيستعمل بوكاجونيورز غرف ملابس ريال مدريد فيما سيستعمر ريفربليت غرف ملابس الفريق الزائرة في ملعب سانتياغو بيرنابيو حسب قرار لاتحاد أمريكا الجنوبية.