NBA يوتا غاز يتفوق على روكتس وبوسطن سيلتيكس يسقط نيويورك نيكس في دوري السلة الأمريكي

لقن يوتا غاز ضيفه هيوستون روكتس درسًا قاسيًا وتغلب عليه 118/ 91 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وبعد ارتفاع الفارق إلى 37 نقطة في بداية الربع الرابع، فضل كوين سنايدر مدرب يوتا غاز الدفع بالبدلاء ليقلص روكتس الفارق.

وهذا هو الفوز الثاني في مباراتين ليوتا غاز على روكتس، هذا الموسم، بعدما خسر أمامه في جميع المواجهات الأربع في الموسم المنصرم.

وتفوق روكتس 4/1 على منافسه في قبل نهائي القسم الغربي في الموسم الماضي، في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وبدت الأمور متكافئة بين الفريق بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض 53/45، لكنه قدّم أداءً رائعًا في الربع الثالث الذي تفوق فيه بفارق 27 نقطة على روكتس.

وحقق البديل ديريك فيفورز لاعب غاز رقمين مزدوجين، إذ سجل 24 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وأضاف زميله جو إنجلز 18 نقطة.

واكتفى جيمس هاردن، أبرز لاعبي روكتس، بتسجيل 15 نقطة من بينها 3 رميات حرة، إذ نجح في 5 من 16 محاولة على السلة.

وقفز يوتا غاز إلى المركز 11 في القسم الغربي برصيد 13 فوزًا في 26 مباراة.

وبعدما دخل الموسم وهو أحد أبرز المرشحين لإيقاف هيمنة غولدن ستيت وريورز على اللقب في آخر عامين، قدم روكتس وصيف بطل القسم الغربي في الموسم الماضي أداءً متواضعًا.

ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في الغرب، بعد الانتصار في 11 مباراة والهزيمة 13 مرة، لكنه لا يتأخر سوى بفوز واحد عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

وحققق بوسطن سيلتيكس فوزه الرابع على التوالي مستفيدًا من تألق البدلاء بتغلبه 128/100 على نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وحافظ بورتلاند تريل بليزرز على سجله الخالي من الهزيمة في آخر 8 مباريات ضد فينكس صنز وفاز عليه 108/86.

وأحرز كايري إيرفينغ 22 نقطة، وأضاف بدلاء سيلتيكس 56 نقطة، ليحافظ الفريق على المركز السادس في الشرق برصيد 14 انتصارًا في 24 مباراة.

ولم يتأخر سيلتيكس، الذي حقق فوزه السابع في 10 مباريات على أرضه هذا الموسم، في المباراة مطلقًا.

وبدا أن نيكس سينتفض في نهاية الربع الثاني عندما قلص الفارق إلى 5 نقاط، لكن سيلتيكس وصيف بطل القسم الشرقي في الموسم الماضي سجل 10 نقاط مقابل اثنتين لمنافسه، لينهي الشوط الأول متقدمًا 69/58.

وتكرر الأمر في الربع الثالث لكن سيلتيكس، الذي دخل الموسم وهو أبرز المرشحين للتأهل للنهائي عن القسم الشرقي، بدا عازمًا على تحقيق الانتصار وتحسين سجله.

وهذا هو الفوز الثاني لسيلتيكس على نيكس في 3 مباريات هذا الموسم.

وقدّم إيرفينغ 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

وحقق آل هورفورد لاعب سيلتيكس رقمين مزدوجين، إذ سجل 19 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

واستفاد سيلتيكس من تألق البدلاء الذين سجلوا 56 نقطة، فيما اكتفى بدلاء نيكس بتسجيل 32 نقطة.

وتصدر تيم هارداواي قائمة مسجلي نيكس برصيد 22 نقطة.

ووضع تريل بليزرز حدًا لهزيمته في 3 مباريات متتالية، مستغلَل مواجهة صنز صاحب أسوأ سجل بين جميع فرق البطولة هذا الموسم.

وبعد بدايته القوية خسر تريل بليزرز في 7 من آخر 10 مباريات قبل مواجهة صنز.

وحافظ تريل بليزرز على سجله الخالي من الهزيمة أمام صنز في آخر عامين.

ولم يخسر تريل بليزرز أمام منافسه في 8 مواجهات منذ يوم 2 نوفمبر 2016.

وتصدر داميان ليلارد قائمة مسجلي بورتلاند برصيد 25 نقطة، فيما أضاف البديل جيك لايمان 24 نقطة.

ويحتل تريل بليزرز المركز السابع في القسم الغربي برصيد 14 فوزًا و11 هزيمة.

وعانى صنز من غياب ديفن بوكر أبرز لاعبيه، وكان البديل تروي دانييلز أكثر المسجلين في صفوفه برصيد 15 نقطة.

وهذه هي الخسارة السابعة على التوالي لصنز، الذي انتصر 4 مرات فقط في 25 مباراة هذا الموسم.