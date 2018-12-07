لجنة الاستئناف ترفض طلب بوكا جونيورز بشأن ريفر بليت

رفضت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية طعن فريق بوكا جونيورز في قرار لجنة الإنضباط وأبقت على القرار السابق القاضي بمعاقبة ريفربليت بغرامة مالية تبلغ 400 ألف دولار ومنعه من اللعب على ملعبه لقاءين في النسخة القادمة.

وقررت لجنة الاستئناف الإبقاء على القرار السابق بلعب اللقاء خارج الأرجنتين وبكون اللقب سيحسم من خلال لقاء على أرضية الملعب وليس على الورق.

ولازال بإمكان بوكا جونيورز الذهاب لمحكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار لكنه حاليًا متواجد في مدريد للعب النهائي أمام جاره اللدود في ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

وجاء في بلاغ لجنة الاستئناف لإتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: “لجنة الاستئناف في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ترفض الطعن الذي تقدم به بوكا جونيورز يوم 30 نوفمبر ، وتزكي القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط يوم 29 نوفمبر”.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية نقل اللقاء خارج الأرجنتين وأمريكا الجنوبية نحو مدريد العاصمة الإسبانية تجنبًا للمزيد من شغب الجماهير بعدما هاجمت جماهير ريفربليت حافلة بوكا جونيورز وأصابت عدة لاعبين.