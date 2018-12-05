باريس سان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي بالتعادل مع ستراسبورغ (فيديو)

واصل فريق باريس سان جيرمان نزيف النقاط في الدوري الفرنسي لكرة القدم، فبعد التعادل مع بوردو الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، تعادل من جديد ولكن هذه المرة مع مضيفه ستراسبورغ بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.

تقدم ستراسبورغ بهدف عن طريق كيني لالا من ضربة جزاء في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وعاد باريس سان جيرمان بهدف التعادل عبر الأوروغوياني إديسنون كافاني من ضربة جزاء في الدقيقة 71 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما يحتل ستراسبورغ المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.