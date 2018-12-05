هل اتخذ كافاني قراره بالرحيل عن باريس سان جيرمان؟

شدّد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان، على أن زميله إدينسون كافاني يميل كثيرًا للعودة إلى صفوف فريقه القديم، يومًا ما.

وقال بوفون، خلال استضافته ببرنامج “تيكي تاكا” بقناة “إيطاليا 1”: “أتحدث دائمًا مع كافاني عن إيطاليا، فهو يحب نادي نابولي كثيرًا، ومرتبط عاطفيًا بجماهيره”.

وأضاف: “كافاني لن يتجاهل رغبة نابولي في استعادة خدماته، ولكن في الوقت الحالي، مهاجم أوروغواي أمامه فرصة للذهاب بعيدًا في دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان”.

واختتم: “لا أقصد أن نابولي ليس لديه فرصة، ولكن أرى أن إدينسون كافاني سيفضل الاستمرار مع سان جيرمان حتى يونيو/حزيران المقبل”.

وبدأت وسائل الإعلام الفرنسية، تشير إلى خلاف في الكواليس بين كافاني وتوماس توخيل مدرب البي إس جي، بداعي غضب كافاني من قرار المدرب الألماني بوضعه على مقاعد البدلاء أكثر من مرة، وشعور اللاعب بأن مكانته في الفريق تراجعت نسبيًا لصالح الثنائي نيمار وكيليان مبابي.