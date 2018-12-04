قبل مواجهة ريفر بليت.. إخلاء ملعب بوكا جونيورز بسبب تهديدات بوجود قنبلة

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، استنادًا إلى تقارير أرجنتينية أن ملعب “لابومبونيرا” معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أُخلي اليوم الثلاثاء من كل العاملين فيه بسبب تهديدات بوجود قنبلة.

وتدخلت قوات الأمن الأرجنتينية للبحث داخل الملعب وطلبت من العاملين والموظفين الخروج وباشرت عمليات البحث داخله.

وستسافر بعثة بوكا جونيورز إلى مدريد فجر الأربعاء للقاء نهائي كوبا ليبيرتادوريس الأحد القادم أمام الغريم ريفر بليت على ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

وأعلنت الخطوط الجوية الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، إضافة رحلتين خاصتين، إحداهما لنقل جماهير ريفر بليت، والأخرى لجماهير بوكا جونيورز، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الأحد، على “ملعب سانتياغو برنابيو”.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم الشركة، مارسيلو كانتين:”سيتم تخصيص طائرة لنقل جماهير بوكا، وأخرى لجماهير ريفر، حتى يكون هناك متسع لكليهما للاحتفال”.

وأضاف:”الرحلتان ستقلعان السبت، وستعودان الإثنين، ولكن مع فارق زمني 3 ساعات بينهما، منعًا لحدوث أي احتكاك بين جماهير الناديين”.

وكان من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ريفر بليت و بوكا جونيورز، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتم تأجيلها 24 ساعة ثم إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب هجوم جماهير من ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الأخير.

وقرر “كونميبول” نقل المباراة إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في مدريد.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب “لا بومبونيرا” معقل بوكا جونيورز.