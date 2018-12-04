تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بسبب احتجاجات فرنسا

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراته ضد مونبلييه ملاحقه في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل؛ خوفًا من وقوع المزيد من الاحتجاجات الشعبية في العاصمة.

وطلبت الشرطة من متصدر الدوري تأجيل المباراة بعد أيام من احتجاج آلاف الأشخاص ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ اعتراضًا على فرض رسوم إضافية على الوقود.

وعاث المحتجون فسادًا في أرقى الأحياء الباريسية يوم السبت، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاهٍ في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ العام 1968.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 43 نقطة من 15 مباراة، وكان من المفترض أن يواجه مونبلييه صاحب المركز الثاني في استاد بارك دي برينس، مساء السبت.

وستكون المباراة التالية للفريق الباريسي خارج ملعبه أمام ستراسبورغ غدًا الأربعاء، قبل أن يحل ضيفًا على رد ستار في بلغراد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان “نتقبل التأجيل ويجب أن نتعامل مع الموقف وأن نكون في المستوى المطلوب قبل اللقاء في بلغراد. الأمن مهم بالتأكيد”.