القضاء السويسري يحقق بعلاقة رئيس الفيفا مع مدعي عام البلاد

قرّر القضاء السويسري تكليف مدعي عام بالتحقيق بعلاقة السويسري غياني إنفانتينو مع مدعي عام منطقة كانتون فاليز والتي كشفت عنها وثائق فوتبول ليكس.

وكان فوتبول ليكس قد كشف أن غياني أنفانتينو حين كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وحين أصبح رئيسًا للفيفا بعث ببطاقات دعوة لرينالدو أرنولد المدعي العام لمنطقة كانتون فاليز تخص نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2016 ومؤتمر الفيفا في المكسيك، ونهائيات كأس العالم روسيا 2018 .

وبحسب الوثائق، فإن علاقة بين إنفانتينو والمدعي العام تعود إلى الفترة التي كان رئيس الفيفا يشغل فيها منصب الأمين العام للفيفا، حيث كشفت عن رسائل إلكترونية بين الطرفين شكر خلالها المدعي العام إنفانتينو على الدعوات التي بعثها له ولعائلته، فيما استفسر الرئيس الحالي للفيفا عن التحقيقات الخاصة بوثائق بنما، وإن كان ضمن الأسماء التي تخضع لهذه التحقيقات.

وتهدف التحقيقات لمعرفة إن كانت الأحداث التي كشفتها الصحف العالمية تستوجب فتح قضية جنائية، كما أن المدعي العام لمنطقة كانتون فاليز سيحافظ على منصبه خلال فترة التحقيقات.