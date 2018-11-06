قائد بوكا جونيورز قبل مواجهة ريفر بليت: لا أستمتع مع اقتراب نهائي ليبرتادوريس

سيواجه بوكا جونيورز غريمه ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، السبت المقبل، وأقرَّ بابلو بيريز، قائد بوكا، اليوم الثلاثاء، أن التأهل للنهائي يمثل ضغطًا كبيرًا عليه.

وقال بيريز للصحفيين في بوينس آيرس قبل مباراة الذهاب على ملعب بومبونيرا الخاص بفريق بوكا:”لا‭‭ ‬‬أشعر بالمتعة خلال المباراة، وأحاول أن أتعامل على أنها مباراة نهائية في كأس العالم، وأفكر في الأمر طوال الوقت حتى لا تفلت مني أي تفاصيل، ونجتاز لحظة فريدة، أولًا لأنها مباراة نهائية، وثانيًا لأنها في مواجهة ريفر بليت”.

ولم يتواجه أكبر ناديين من حيث الشعبية في الأرجنتين إطلاقًا في نهائي بطولة ليبرتادوريس، لكن ريفر بليت كانت له اليد الطولى في مواجهات الفريقين الأخيرة.

وفاز ريفر بليت على بوكا في بطولة كوبا سودامريكانا في 2014، وفي ليبرتادوريس في 2015، وفي كأس السوبر الأرجنتيني في وقت سابق من هذا العام، كما فاز أيضًا على بوكا 2-صفر في الدوري الأرجنتيني في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورغم أن الكفة تميل لصالح ريفر بليت، لكن الفريق لا يعتبر الفوز مسلمًا به قبل انطلاق المواجهة التي يصفها الكثير من الأرجنتينيين أنها أكبر مباراة في تاريخ البلاد.

وسيخوض ريفر بليت المباراة في غياب القائد ليوناردو بونزيو الذي يعاني من إصابة في العضلات، ودون المدرب مارسيلو جاياردو الذي يخضع لعقوبة إيقاف في مباراة الذهاب.

وقال الحارس فرانكو أرماني:”نحتاج لتنحية كل الأمور جانبًا، ونركز فقط على تحقيق اللقب، وانتقلت إلى ريفر بهدف التتويج بالألقاب، وخوض المنافسة في جميع البطولات، وتأهلنا الحمد لله إلى المباراة النهائية”.

وكانت آخر مرة تواجه فيها الفريقان في ليبرتادوريس في دور الستة عشر في نسخة 2015 حينها هاجم مشجعو بوكا لاعبي ريفر بليت برذاذ الفلفل ما تسبب في إلغاء المباراة بين الشوطين.

واستُبعد بوكا من المشاركة في البطولة، التي تُوّج بلقبها لاحقًا ريفر بليت ليحرز لقب البطولة للمرة الثالثة والأخيرة حتى الآن، بينما لم يحصد بوكا اللقب منذ 2007. وستقام المباراتان في غياب جمهور الفريق المنافس، وتم منع جمهور الفريق الزائر من حضور المباريات في الأرجنتين منذ 2013 بسبب تصاعد العنف داخل وخارج الملاعب، ويستضيف بوكا مباراة الذهاب السبت المقبل على استاد بومبونيرا على أن تقام مباراة الإياب على ملعب ريفر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.