قنوات أبوظبي الرياضية تعلن نقل مباراة بوكاجونيورز وريفيربليت على قناتها المفتوحة2

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية، نقل مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكاجونيورز وريفيربلت في نهائي كأس كوبا ليبارتادوريس عبر قناتها المفتوحة أبوظبي الرياضية 2.

ولأول مرة سيكون السوبر كلاسيكو بين بوكاجونيورز وريفيربليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويستضيف بوكاجونيورز غريمه ريفر بليت في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت 10 نوفمبر في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وضرب بوكا جونيورز موعدًا مع غريمه ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم لأول مرة في التاريخ، بعدما تعادل 2-2 مع مستضيفه بالميراس البرازيلي ليفوز 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وافتتح رامون أبيلا التسجيل لبوكا في الدقيقة 17 من مدى قريب، قبل أن يدرك لوان التعادل لصاحب الأرض، بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية.

ووضع جوستافو جوميز بالميراس في المقدمة من ركلة جزاء، بعد مرور ساعة لكن داريو بنديتو الذي أحرز الهدفين في مباراة الذهاب أدرك التعادل بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وجاء تأهل بوكا بعد يوم من انتصار ريفر بليت على جريميو حامل اللقب، ليتأهل للنهائي لأول مرة في ثلاث سنوات.

ويستضيف بوكا مباراة الذهاب في السابع من نوفمبر تشرين الثاني، باستاد بومبونيرا على أن تقام مواجهة الإياب يوم 28 من الشهر الحالي.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين القادمين من العاصمة بوينس أيرس في كأس ليبرتادوريس في 2015 عندما ألغاها الحكم بعد نهاية الشوط الأول عقب هجوم جماهير بوكا على لاعبي ريفر برذاذ الفلفل.

ونال ريفر لقبه الثالث والأخير في البطولة في ذلك العام، بينما لم يحصد بوكا اللقب منذ 2007.

وستكون نسخة العام الحالي هي الأخيرة التي تشهد مباراتي ذهاب وإياب إذ ستقام بعد ذلك من مباراة واحدة في أرض محايدة.