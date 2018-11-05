الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف تفاصيل وقواعد اختيار جوائز الأفضل في 2018

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة جوائز حفل الأفضل في 2018.

وتم استبعاد جوائز “أفضل لاعب محلي” و”أفضل نادٍ” و”أفضل حكم”، فيما تمت إضافة جائزة “أفضل هدف”؛ على أن يقام الحفل في الـ8 من يناير المقبل بالعاصمة السنغالية داكار.

ووفقًا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، قامت اللجنة المنظمة بعقد اجتماع الأسبوع الماضي في العاصمة السنغالية، وتم الاستقرار على منح 11 جائزة للأفضل في القارة السمراء على النحو التالي:

1- أفضل لاعب في العام.

2- أفضل لاعبة في العام.

3- أفضل لاعب صاعد “موهبة” في العام.

4- أفضل مدير فني لفريق “رجال” في العام.

5- أفضل مدير فني لفريق “نسائي” في العام.

6- أفضل منتخب “رجال” في العام.

7- أفضل منتخب “نسائي” في العام.

8- هدف العام.

9- تشكيل العام “أفضل 11 لاعبًا”.

10- جائزة يدينكاتشو تيسيما لرئيس اتحاد العام.

11- الجائزة البلاتينية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن المرشحين للجوائز المختلفة، سوف يتم اختيارهم بناء على أدائهم في الفترة بين فبراير 2018، وحتى نوفمبر 2018.

وأشارت اللجنة الى أن اختيار المرشحين لجائزة أفضل لاعب ولاعبة سيكون من خلال لجنة “كاف” الفنية، بجانب خبراء الإعلام، الأساطير، مدربو الفرق التي بلغت ربع نهائي دوري الأبطال كأس الكونفيدرالية، مدربو وقادة المنتخبات الـ54 للاتحادات الأعضاء.

وفيما يخص جوائز أفضل لاعب صاعد، ومدرب العام لفرق الرجال، مدرب العام لفرق السيدات، وأفضل منتخب العام للرجال، منتخب العام للسيدات سيكون من خلال لجنة “كاف” الفنية، بجانب خبراء الإعلام، الأساطير، مدربو الفرق التي بلغت ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وشدّد في التقرير، على أنه للمرة الأولى، سيتولى اتحاد اللاعبين المحترفين “FIFPro” اختيار أفضل 11 في أفريقيا أو ما يعرف بـ”تشكيل العام”، فيما سيتم اختيار هدف العام بالتصويت الجماهيري.