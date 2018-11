لاعب عمره 14 عامًا يدخل التاريخ في قمة باراغواي (فيديو)

يبلغ فرناندو أوفيلار من العمر 14 عامًا لذا لا يستطيع القيادة أو التصويت في الانتخابات لكنه في المقابل شارك في مباراة لكرة القدم للمحترفين مع سيرو بورتينو، يوم الأحد، وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في مباراة قمة باراغواي أمام أولمبيا.

وظهر أوفيلار مع الفريق الأول الأسبوع الماضي لأول مرة، لكنه أظهر نبوغه عندما ركض نحو تمريرة ووضع الكرة في المرمى في الدقيقة 16.

وحطم أوفيلار بذلك الرقم القياسي لسيرجيو دياز الذي كان أصغر لاعب يسجل هدفًا في القمة وعمره 17 عامًا وشهرًا واحدًا و28 يومًا.

وأدرك نستور كماتشو التعادل لفريق أولمبيا بعد 12 دقيقة.

