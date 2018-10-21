يوسين بولت يتلقى عرضًا من مارينرز الأسترالي

قال وكيل أعمال أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت إن البطل الفائز بثماني ميداليات ذهبية بالأولمبياد تلقى عرضًا من نادي سنترال كوست مارينرز المنافس في دوري المحترفين الأسترالي لكرة القدم.

وسجل أسرع رجل في العالم، البالغ عمره 32 عامًا، هدفين مع مارينرز في مباراة تجريبية هذا الشهر بعد أن قرر تحويل مسيرته إلى كرة القدم.

وقال ريكي سيمس وكيل بولت لموقع فيرفاكس ميديا على الإنترنت: “ردا على تكهنات وسائل الإعلام..نعم تلقى بولت عرضًا” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يتم استدعاء بولت، الذي اعتزل ألعاب القوى العام الماضي، بتشكيلة مارينرز في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام بريزبن رور اليوم الأحد بعدما قال المدرب مايك مولفي إنه لا يعرف أي شيء عن التعاقد مع اللاعب الجامايكي.