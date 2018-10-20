باريس سان جيرمان يكتسح إميان بخماسية في الدوري الفرنسي

واصل فريق باريس سان جيرمان يوم السبت، عروضه القوية وانتصاراته للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الفرنسي.

واكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أميان بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

أحرز خماسية سان جيرمان، البرازيلي ماركوس كوريا، وأدريان رابيو، والألماني جوليان دراكسلر، وكيليان مبابي، وموسى ديابي، في الدقائق 12 و42 و80 و82 و87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ابتعد باريس سان جيرمان بالقمة برصيد 30 نقطة، في حين تجمد رصيد أميان عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.