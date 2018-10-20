بروسيا دورتموند يبتعد عن ترتيب الدوري الألماني.. وبايرن ميونخ يطارده

واصل فريق بروسيا دورتموند، اليوم السبت، الابتعاد بقمة جدول ترتيب الدوري الألماني.

واكتسح بوروسيا دورتموند مضيفه شتوتغارت بأربعة أهداف دون ردٍ، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

وأحرز رباعية دورتموند، الإنجليزي جادون سانشو وماركوس ريوس، والإسباني باكو ألكاسير وماكسيميليان فيليب في الدقائق 3 و23 و25 و85 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر دورتموند الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما تجمّد رصيد شتوتغارت عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، عاد بايرن ميونخ للانتصارات بعد هزيمتين وتعادل، وتغلب على مضيفه فولفسبوغ بثلاثة أهداف لهدف.

وأحرز ثلاثية البايرن، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (هدفين)، والكولومبي خميس رودريغيز في الدقائق 30 و49 و72 من زمن اللقاء.

وفيما جاء هدف فولفسبورغ الوحيد عن طريق الهولندي فوتر فيغورست في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد الولندي آريين روبن لاعب البايرن في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتقى البايرن للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 16 نقطة، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

وأسفرت مباريات أخرى بنفس الجولة اليوم عن فوز هوفنهايم على مضيفه نورنبيرغ بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل باير ليفركوزن مع هانوفر بهدفين لكل منهما، بينما تعادل سلبيًا أوغسبورغ مع لايبزيغ.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.