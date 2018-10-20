لماذا رفض نيمار المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان وأميان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية سبب غياب النجم البرازيلي نيمار عن فريقه باريس سان جيرمان خلال مباراته أمام أميان، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، رغم أن الألماني توماس توخيل مدرب الفريق أكد أن الأمر يتعلق بإراحته استعدادًا لمواجهة نابولي في دوري الأبطال المقررة الأربعاء القادم.

وأكدت الصحافة الفرنسية أن النجم البرازيلي هو من طلب من مدرب الفريق استبعاده من لقاء أميان لرغبته في البقاء في البرتغال لمساندة صديقه ومواطنه راكب الأمواج غابرييل ميدينا، والذي يشارك في بطولة بينيتشي البرتغالية.

وكان نيمار وصل البرتغال، الخميس الماضي، قادمًا من السعودية إذ شارك برفقة منتخب بلاده في الدورة الرباعية “سوبر كلاسيكو” والذي تُوج المنتخب البرازيلي بلقبها بعد الفوز على الأرجنتين 1/، وذهب مباشرة لنفس الفندق الذي يقيم فيه راكب الأمواج البرازيلي غابرييل ميدينا.

وكان النجم البرازيلي انفصل أيضًا عن صديقته الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين مرة أخرى في مسلسل طويل بينهما تميز بانفصالهما أكثر من مرة ثم العودة مجددًا.