كوفاتش: بايرن ميونيخ بحاجة لقليل من الحظ

قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ إن فريقه الغائب عن الانتصارات في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات ليس مضطرًا لتغيير خططه، ويأمل في مساندة القليل من الحظ لفريقه صاحب المركز السادس عندما يحل ضيفًا على فولفسبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم غدًا السبت.

ومع دعوة مسؤولي النادي لمؤتمر صحفي على نحو مفاجئ في وقت لاحق اليوم الجمعة بدا كوفاتش مرتاحًا خلال مؤتمره الصحفي المعتاد قبل مباراة الغد، ونفى التكهنات بشأن مستقبله في ميونيخ.

وقال كوفاتش الذي يخوض أول مواسمه في ميونيخ: “ليس كل شيء يبدو قاتمًا كما يظهر، ومثلما ذكرت بعد البداية الجيدة للموسم أن كل شيء لم يكن ورديًا”.

وفشل بايرن في الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري.

وأضاف كوفاتش “تغيير كل شيء الآن سيكون لمجرد التغيير وهذا لم يفلح أبدًا، يجب الالتزام بخطتك، التخلص من كل شيء واستدعاء شيء آخر ووضعه تحت الأضواء لا يبدو منطقيًا”.

وخسر بايرن، المرشح بقوة خلال فترة الإعداد قبل الموسم للفوز بلقبه السابع على التوالي للدوري، مباراتين من آخر ثلاث في المسابقة ليتراجع للمركز السادس برصيد 13 نقطة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر.

وأضاف كوفاتش الذي يلتقي فريقه مع أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل: “لا يمكن أن نكون سلبيين يجب أن نحظى بالإيجابية، أجواء العمل جيدة ونعمل بجدية، لكن لن نتساءل عن كل شيء لأننا نملك العديد من العناصر الجيدة، لكن نحن بحاجة لقليل من التوفيق، تحتاج ذلك في الحياة والرياضة أيضًا، لو ساندنا الحظ سنحقق نتائج جيدة مجددًا لأننا نصنع العديد من الفرص في كل مباراة”.

ويملك كوفاتش تشكيلة مكتملة للاختيار بينها لمواجهة فولفسبورغ بعد عودة رافينيا وجيروم بواتنغ وليون جوريتسكا من الإصابة.