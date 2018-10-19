بيليه يهنئ نيمار بتحطيم رقمه الدولي ويرفع أمامه تحديًا جديدًا (صورة)

بيليه يهنئ نيمار بتحطيم رقمه الدولي ويرفع أمامه تحديًا جديدًا (صورة)

نجم باريس سان جيرمان تجاوز عدد لقاءات الملك مع منتخب البرازيل

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية الملك بيليه مواطنه نيمار على تجاوز عدد لقاءاته الدولية رفقة منتخب البرازيل، وطالبه برفع التحدي وتجاوز عدد أهدافه رفقة المنتخب البرازيلي.

وتجاوز نيمار خلال مشاركته في لقاءات سوبر كلاسيكو في السعودية عدد لقاءات مواطنه الأسطورة، والذي حمل قميص منتخب البرازيل 92 مرة، لكن نجم باريس سان جيرمان أصبح رصيده 93 لقاء وبإمكانه الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة لكون عمره لا يتجاوز 26 سنة.

وكتب بيليه: ” تهانينا نيمار، لقد تجاوزت عدد لقاءاتي الدولية، واصل الآن وحطم رقم عدد أهدافي، البرازيل في حاجة إليك.”

ويملك بيليه الرقم القياسي لعدد الأهداف رفقة منتخب البرازيل بـ77 هدفًا، فيما يبلغ رصيد نيمار 59 هدفًا، وبإمكانه الوصول لرقم بيليه وتحطيمه.

كما أن نيمار بإمكانه تحطيم رقم المدافع كافو في عدد اللقاءات الدولية والبالغ 142 لقاءً دوليًا لكونه لازال صغيرًا.

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