بيليه يهنئ نيمار بتحطيم رقمه الدولي ويرفع أمامه تحديًا جديدًا (صورة)

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية الملك بيليه مواطنه نيمار على تجاوز عدد لقاءاته الدولية رفقة منتخب البرازيل، وطالبه برفع التحدي وتجاوز عدد أهدافه رفقة المنتخب البرازيلي.

وتجاوز نيمار خلال مشاركته في لقاءات سوبر كلاسيكو في السعودية عدد لقاءات مواطنه الأسطورة، والذي حمل قميص منتخب البرازيل 92 مرة، لكن نجم باريس سان جيرمان أصبح رصيده 93 لقاء وبإمكانه الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة لكون عمره لا يتجاوز 26 سنة.

وكتب بيليه: ” تهانينا نيمار، لقد تجاوزت عدد لقاءاتي الدولية، واصل الآن وحطم رقم عدد أهدافي، البرازيل في حاجة إليك.”

Congratulations, @neymarjr, on your caps this week. You surpassed my 92. Now go and get my goals record too – Brazil needs you! // Parabéns, Neymar, por superar meu número de jogos pela Seleção. Supere meu recorde de gols também. O Brasil precisa de você! https://t.co/wEmWBI7WPO

— Pelé (@Pele) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨