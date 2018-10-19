هل يتولى آرسين فينغر تدريب بايرن ميونخ؟

ذكرت صحيفة ” بيلد ” الألماني أن أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ والبوسني حسن صالح ميدزيتش المدير الرياضي سيعقدان ندوة صحفية اليوم الجمعة للحديث عن أزمة الفريق في الأسابيع الأخيرة والتي جعلته يتراجع في الترتيب العام للدوري الألماني للمركز السادس.

وسيكون مستقبل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مطروحًا في الندوة وسط عدة تقارير إعلامية تتحدث عن دور مستقبلي للفرنسي آرسين فينغر في الفريق الألماني.

وكان المدرب السابق لأرسنال قد صرح لوسائل الإعلام الفرنسية مؤخرًا أنه مستعد للعودة للتدريب مجددًا لكن ليس قبل كانون الثاني / يناير القادم.

كما تحدث فينغر عن أزمة بايرن ميونخ مؤكدًا أن هونيس ورومينيغة يعرفان جيدًا كيفية إدارة الأزمة وبإمكانهما إعادة النظام للفريق.

كما طالب المدرب الفرنسي إدارة بايرن ميونخ بمنح المجال للاعبين السابقين كالقائد السابق فيليب لام والحارس السابق أوليفر كان.