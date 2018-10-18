بوفون يتوقع فوز مبابي بالكرة الذهبية

قال جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن كيليان مبابي سيكون قادرًا على التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وفي تصريح صحفي، أكد بوفون: “أرى أن مبامي يمتلك من الإمكانيات التي تمكنه من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم مستقبلًا”.

وأضاف: “يرغب مبابي دومًا أن يكون الأفضل، إن واصل على نفس الحماس وتحلى دومًا بالهدوء، فيمكنه أن يكون الأفضل لفترة طويلة من الزمن”.

وأوضح بوفون: “في إيطاليا، يقارنون مبابي بروبيرتو بادجو، وفرانشيسكو توتي، وأليساندرو دل بييرو، ولكن موهبته وقدراته الفنية نادرًا ما شاهدتها”.

يذكر أن مبابي أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم منذ البرازيلي بيليه، بعد أن هز شباك كرواتيا في انتصار الديوك 4-2 بنهائي موسكو قبل عدة أشهر.